Госдума выдвинула пять кандидатов в новый состав ЦИКа

Все четыре фракции Государственной думы окончательно определились с кандидатами в новый состав Центризбиркома (ЦИК). Ожидается, что 10 февраля их утвердит профильный комитет Думы по регламенту, после чего депутаты проголосуют за список кандидатов на пленарном заседании.

Президиум фракции «Единой России» сегодня, 8 февраля, как и писал накануне “Ъ”, выдвинул в ЦИК двух кандидатов: главу аппарата фракции юриста Константина Мазуревского (непосредственно от фракции) и действующего члена ЦИКа от Совета федерации Антона Лопатина — от группы депутатов. По мнению некоторых источников “Ъ”, господин Мазуревский может претендовать на пост секретаря ЦИКа, который, скорее всего, покинет Майя Гришина.

Представители парламентской оппозиции определились со своими кандидатами еще раньше — в январе. КПРФ вновь выдвинула в состав Центризбиркома Евгения Колюшина, который заседает в комиссии уже много лет. «Справедливая Россия» тоже не собирается менять своего представителя, предложив переназначить Николая Левичева. А вот ЛДПР решила заменить нынешнего члена ЦИКа Сергея Сироткина на первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.

Напомним, ЦИК состоит из 15 членов. Пять из них назначаются Госдумой по предложению фракций (по одному от фракции плюс один от группы депутатов), пять — Советом федерации и еще пять — президентом. Полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте 2021 года.

Подробнее о кандидате от «Единой России» — в публикации “Ъ” «Единороссы поделятся с ЦИКом своим юристом».

Ксения Веретенникова