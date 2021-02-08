Депутаты-единороссы решили поддержать Алексея Орлова на выборах мэра Екатеринбурга

Фракция «Единой России» в думе Екатеринбурга поддержит кандидатуру Алексея Орлова на выборах главы города, которые состоятся во вторник, 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии по итогам заседания фракции.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий отметил, что Алексей Орлов — «верный партийный товарищ, он в партии более 15 лет и всегда работал активно и эффективно». По его словам, определение кандидата, которому «Единая Россия» окажет поддержку, является уставной партийной нормой.

Господин Орлов поблагодарил единороссов за поддержку и пообещал оправдать доверие в случае избрания главой Екатеринбурга. «Все свои силы, знания, компетенции готов направить на то, чтобы город развивался, и чтобы каждый житель Екатеринбурга был защищен и чувствовал себя в безопасности. Обязуюсь опираться на поддержку фракции, советоваться с депутатским корпусом и гражданами по вопросам развития Екатеринбурга»,— сказал он.

На заседании во фракцию приняли депутата гордумы Любовь Боркову. Таким образом, количество членов фракции достигло 20 депутатов. Всего в гордуме 35 мест.

Напомним, Алексей Орлов 21 декабря 2020 года был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. На следующий день глава города Александр Высокинский ушел в отставку, чтобы занять должность в правительстве Свердловской области, а господин Орлов стал временно исполнять обязанности мэра. На конкурс по выборам мэра подали заявки и были допущены 43 человека. Конкурсная комиссия рекомендовала для рассмотрения на заседании гордумы трех кандидатов: Алексея Орлова, депутата свердловского заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

Алексей Буров