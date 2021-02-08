Из Воронежа весной могут возобновиться полеты за рубеж

Аэропорт Воронежа имени Петра I (входит в холдинг «Новапорт») планирует открыть как минимум пять международных направлений весной, если полеты за рубеж будут разрешены к тому моменту. Об этом сообщает DeFacto.

От авиакомпаний поступили предложения на выполнение рейсов в Стамбул, Дубай, на Пхукет, в Ереван и Бишкек. В аэропорту подчеркивают, ожидает решения о разрешении остановленного из-за коронавируса международного авиасообщения из Воронежа, но пока дата снятия ограничений неизвестна.

Напомним, воронежский международный аэропорт имени Петра Первого, собиравшийся по итогам 2020 года нарастить пассажиропоток до 1 млн человек, снизил этот показатель на 48% по сравнению с 2019-м — до 444,846 тыс. пассажиров. По итогам позапрошлого года аэропорт, напомним, обслужил 853,6 тыс. пассажиров, увеличив показатель на 11,5% по сравнению с 2018-м. Лучшим месяцем по объему авиаперевозок для предприятия в этот раз оказался август — 59,39 пассажира. Худшим — апрель — 1654 пассажира.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников