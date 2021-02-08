Porsche анонсировал электроуниверсал Taycan Cross Turismo

Компания Porsche анонсировал электрический «внедорожный» универсал Taycan Cross Turismo, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, в продажу новая модель поступит уже летом текущего года, а ее публичный дебют состоится в течение 8 ближайших недель. Никакой официальной информации о новинке пока нет, но ожидается, что технически она будет унифицирована с уже продающимся лифтбеком Porsche Taycan.

В настоящее время в гамму электромобилей Porsche входит только Taycan, имеющий одномоторную версию, двухмоторные варианты Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S, которые отличаются мощностью силовой установки и емкостью батареи.

Напомним, 600-сильный полноприводный универсал Porsche Mission E Cross Turismo был представлен в качестве концепт-кара в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. По мотивам этого прототипа будет сделан серийный Porsche Taycan Cross Turismo.