«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики

«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» в регионах ЮФО и СКФО перенес более 100 км оптической инфраструктуры операторов-партнеров в собственную кабельную канализацию. Работы проводились в региональных центрах и крупных городах, таких как Астрахань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сочи, Владикавказ, Нальчик и другие. Наибольший объемоптики национальный цифровой провайдер убрал с улиц под землю в Волгоградской области: в Волгограде, Урюпинске и Михайловке специалисты компании переложили кабели общей протяженностью 31,7 км.



«Современный город должен быть пространством без спутанных и закрученных проводов. Кабели, мотками висящие на столбах и закрывающие небо, не только эстетически неуместны, но и технически не надежны. Особенно в специфических условиях Юга с сильными ветрами и налипанием мокрого снега и льда на проводах в зимний период. Так что программа “Чистое небо” выполняет сразу три функции: повышает надежность работы сети, сокращает издержки на ее обслуживание и возвращаетгородским жителям возможностьлюбоваться архитектурой на фоне чистого неба», – отметил Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ «Юг».

В числе крупнейших участников программы, в интересах которых «Ростелеком» перенес оптику под землю, такие провайдеры и операторы связи как «МегаФон», «МТС»и «ЭР-Телеком».

«Участие в программе “Чистое небо”–не простокоммерческий проект. Это вклад в формирование новой, более комфортной среды для жителей и гостей наших регионов.Помимо эстетики, важна и практическая часть – срок службы подземных проводов в разы выше. Например, мы до сих пор обнаруживаем фрагменты кабеля времен Российской империи, которые остаются в целости уже больше века. Уверен, наша модернизация прослужит не меньше», –рассказал Андрей Криштофович, технический директор Поволжского филиала «МегаФона».

Перенос линий связи под землю позволяет улучшить эстетический вид городов, увеличивает срок службы самой инфраструктуры, защищает ее от постороннего вмешательства и воздействия погодных условий. По статистике постоянный контроль и техническое обслуживание сокращает количество аварий в сети под землей по сравнению с воздушными линиями в среднем в тридцать раз. Кроме того, такой формат обеспечивает возможность техническим специалистам заводить кабель напрямую в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов.

В числе преимуществ переноса оптики в кабельную канализацию – прозрачность формирования стоимости, а также ее прогнозируемость в будущем в отличие от воздушного размещения, где цена аренды может часто меняться по желанию собственников опор и никак не регламентирована.

Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации устанавливаются в соответствии спостановлением Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года. Они являются публичными и пересматриваются не чаще одного раза в год.

Получить более подробную информацию по условиям предоставления места для сетевой инфраструктуры в кабельной канализации «Ростелекома» можно на сайте компании.