На Урале заключенные записали рэп в поддержку вакцины от COVID-19

В Нижнем Тагиле заключенные исправительной колонии №12 Александр Заяц и Евгений Кудрин написали рэп и сняли видеоклип в поддержку вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. В клипе заключенные призывают поставить вакцину «Спутник V».

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. На прошлой неделе в регион поступила очередная партия вакцины на 60 тыс. доз.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 72 754 случая заболевания COVID-19. Более 65 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 144 человека умерли.

Михаил Мананников