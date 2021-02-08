Пандемия снизила арендные ставки

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как менялась стоимость съемного жилья в разных странах.

Во всем мире ставки на аренду элитного жилья под влиянием пандемии снизились на 2,5%. Этот сегмент пострадал сильнее других из-за вынужденных ограничений на поездки, ведь основной спрос создают международные и корпоративные арендаторы. Но лидеры по ценам удержали свои позиции — Москва располагается на пятом месте этого рейтинга.

По мнению экспертов компании Savills, российский столичный рынок элитной аренды во многом зависит от туристических потоков и корпоративных клиентов. С началом пандемии усилился разрыв между объемом спроса и предложения. Как и в других странах, часть экспозиции краткосрочного предложения перешла в долгосрочной формат. Кроме того, некоторые арендаторы, посчитавшие некомфортными для себя новые условия локдауна, стали отдавать предпочтение загородному стилю жизни. Но несколько триггеров способствовали удержанию рынка в тонусе. Положительно влияние оказали на объем спроса валютные колебания: некоторые арендаторы смогли позволить себе аренду большей площади или стали подбирать объекты более высокого класса в более дорогих локациях.

Самые существенные корректировки доходности в арендном бизнесе, по данным брокеров, зафиксированы в Нью-Йорке. В результате пандемии жизнь в городах плотной застройки частично вышла из моды. Средняя доходность здесь составила около 4%, что ниже показателей, зафиксированных годом ранее. Ставки в Нью-Йорке, кстати, на 65% выше, чем в Лос-Анджелесе, втором по величине американском городе и четвертом в целом по средней арендной плате в мире. Среди европейских городов самое существенное снижение индекса доходности отмечается в Москве. Но, тем не менее, российская столица числится в тройке мировых лидеров по этому показателю. Мадрид считается самым дешевым европейским городом, аренда элитного жилья в испанской столице составляет около 40% от средней ставки Парижа.