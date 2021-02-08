Оптовая компания арендовала 4,7 тыс. кв. м в терминале «Терра Логистика»

Компания «Дюйм» арендовала площади в складском терминале «Терра Логистика» в Петербурге. Об этом сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International.

Оптовая компания заняла склад класса А площадью 4,7 тыс. кв.м с возможностью организации стеллажного хранения.

Комплекс «Терра Логистика» расположен на юге гороода, на Лиговском проспекте. Его площадь более 23 тыс. кв. м.

Напомним, что за прошлый год объем ввода складских площадей составил около 341 тыс. кв. м. Совокупный объем сделок сократился на 30% , до 242,6 тыс. кв. м.