Склад рекордов

В 2020 году объем ввода складских площадей составил около 341 тыс. кв. м — это рекордный показатель за последние десять лет. Рынок складской недвижимости оказался одним из наиболее устойчивых сегментов. Стабильный спрос и ожидаемое снижение ввода будут поддерживать вакантность на низких уровнях, а также способствовать росту ставок аренды и запуску новых проектов.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, объем ввода складов за прошлый год превышает уровень 2019 года в 2,6 раз.

Основную долю ввода (57%) составили объекты, реализованные по схеме built-to-suit/built-to-rent. Их ключевыми клиентами остаются торговые сети и логистические компании. Крупнейшим объектом built-to-suit стал распределительный центр федеральной торговой сети «Лента» на территории парка «Ориентир-СПб» (69 тыс. кв. м). Еще три объекта были построены девелопером PNK Group — для сети «Вкусвилл» (54 тыс. кв. м) в индустриальном парке «PNK Парк Шушары-3» и еще два — в парке «PNK Парк Софийская КАД»: корпус для собственных нужд логистической компании Maersk (24 тыс. кв. м) и для компании «Марвел-Логистика» (62 тыс. кв. м) в целях последующей сдачи в аренду клиентам компании. Крупнейшим среди спекулятивных объектов, пополнивших рынок, стал новый корпус в составе логопарка «Осиновая Роща» (57 тыс. кв. м).

Совокупный объем сделок в 2020 году снизился примерно на 30% и составил 242,6 тыс. кв. м против 356 тыс. кв. м в 2019 году. Снижение объема связано с рекордным уровнем спроса в 2019 году, когда было заключено несколько крупных сделок built-to-suit, в частности с ритейлерами «Лента» и «Вкусвилл». В 2020 году интерес к качественным складским объектам проявляли логистические, торговые и дистрибуторские компании, наименее пострадавшие в кризис. Так, PNK Group построит объекты для компании СДЭК (17 тыс. кв. м) в «PNK Парк Софийская КАД» и ритейлера FixPrice (35,5 тыс. кв. м) в «PNK Парк Шушары-3». Низкий объем вакантных площадей привел к распространению не только сделок, заключенных по схеме built-to-suit, но также pre-let контрактов. Например, компания «Эксклюзив», работающая на рынке ответственного хранения, арендовала склад в строящемся индустриальном парке «Русич Шушары» (37 тыс. кв. м), а онлайн-ритейлер Ozon на этапе строительства арендовал площади в комплексе «Марвел-Логистика» (29 тыс. кв. м) с возможностью расширения.

Несмотря на прирост спекулятивных площадей на 146 тыс. кв. м, среднерыночный уровень вакантности практически не изменился. По состоянию на конец 2020 года доля свободных площадей составила порядка 2,2% от объема рынка (около 75 тыс. кв. м).

Дефицит качественного предложения позволяет собственникам увеличивать арендные ставки. Всего за 2020 год арендные ставки в классе А выросли на 3,2%, до 4500 рублей за «квадрат» в год, в классе B — на 4,5%, составив 3700 рублей за «квадрат» в год. В некоторых комплексах девелоперы анонсировали повышение ставок на последние вакантные площади на 3–6% с начала 2021 года.

«Рынок складской недвижимости оказался одним из самых устойчивых сегментов в моменте. Стремительный рост e-commerce сохраняет интерес логистических и торговых компаний к складам. В то же время некоторые собственники складских помещений пересматривают свою бизнес-стратегию: в 2020 году несколько площадок с действующими спекулятивными складами в околоцентральных районах города были реализованы для дальнейшего редевелопмента под жилую функцию. Это связано с моральным устареванием некоторых объектов, с одной стороны, и активным интересом жилищных девелоперов к земельным участкам — с другой»,— комментирует Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге.

По прогнозам Colliers International, в 2021 году рынок пополнится еще 220 тыс. кв. м качественных складских площадей. Однако строительство некоторых спекулятивных объектов еще не начато: девелоперы ожидают заключения pre-let контрактов с якорными арендаторами до начала реализации проекта, что может сдвинуть сроки ввода части объектов на 2022 год.

Денис Кожин