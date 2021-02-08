Главред Esquire Сергей Минаев станет хедлайнером донского «Контент-форума 2.0»

Участие в мероприятии бесплатно благодаря нацпроекту по поддержке бизнеса



26 февраля в донской столице на площадке регионального центра «Мой бизнес» и «Точки кипения» состоится «Контент-форум 2.0». Организатор мероприятия – Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства при содействии Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона.

В программе форума – выступления топовых профессионалов России в области интегрированных коммуникаций и контент-маркетинга, успешные кейсы, разбор факапов и инсайты по продвижению бизнеса в эпоху цифровизации, а также современные тенденции индустрии.

Хедлайнером форума выступит Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire, российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий, автор книги «Духless». Он поделится своим опытом и знаниями по созданию и использованию цифрового контента для бизнеса и личного бренда.

Спикерами мероприятия станут лидеры рынка, собственники и топ-менеджеры digital-компаний – Максим Ильяхов, редактор, автор бестселлера «Пиши, сокращай», основатель онлайн-сервиса проверки текстов «Главред»; Ренат Янбеков, CEO NERPA agency, TikTok-продюсер, автор книги о TikTok; Ольга Храпова, трафик-стратег, практикующий специалист по платному и бесплатному онлайн-трафику, co-founder Malina Project; Вячеслав Уфимцев, основатель агентства «Первая редакция», автор образовательных проектов, продакт-менеджер.

Модератор мероприятия – Натали Веда, ведущая всемирных событий, ментор, оратор, тренер по речи.

Начало форума в 10:00 26 февраля. Участие бесплатное благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обязательна регистрация по ссылке: https://contentrnd.ru/.

Телефон для справок: +79662061018.

Анонсы других бесплатных образовательных мероприятий Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства – оператора центров «Мой бизнес» в регионе, а также подробная информация о мерах поддержки субъектов МСП доступны на сайте mbrostov.ru, в Instagram-аккаунте @mb_rostov.