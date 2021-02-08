В Ярославле возле объявленного банкротом хлебозавода построят новый

На хлебозаводе №4 в Заволжском районе Ярославля, в соответствии с судебным решением, инициирована процедура банкротства, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. Судебный иск подал один из кредиторов предприятия.

В департаменте отметили, что хлебозавод будет находиться под временным кризисным управлением. На предприятии введена процедура внешнего наблюдения. На данный момент работу хлебозавода обеспечивают 20 человек. Заместитель директора департамента Валентина Шишина уточнила, что данная процедура не вызовет перебоев с поставкой хлеба в Заволжском районе, где расположен хлебозавод № 4.

«Повышения цены на хлеб не ожидается, также не будет и сокращения ассортимента»,— пояснила госпожа Шишина.

В департаменте добавили, что в настоящее время на площадке хлебозавода осуществляет свою деятельность ООО «Промпит». На данное предприятие перешли более 100 человек с хлебозавода №4.

Старейший хлебозавод №4 создан 3 февраля 1937 года. Предприятие является членом ассоциации производителей хлебобулочной, мукомольной и кондитерской промышленности Ярославской области.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в 2021 году в рамках инвестиционного соглашения между регионом и агропромышленной корпорацией «Стойленская Нива» на площадке рядом с хлебозаводом №4 будет построен новый хлебозавод. Инвестор планирует вложить в строительство 1 млрд руб. Новый завод будет выпускать до 250 т хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки.

В региональном правительстве отметили, что на предприятии будет открыто более 350 рабочих мест. Для работы на новом хлебозаводе планируется привлечь сокращенных работников хлебозавода №4.

Дарья Сабаева