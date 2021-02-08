Ярославец мог заживо сгореть в BMW из-за замыкания проводки

В Ярославле следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что по предварительной информации, автомобиль мог загореться из-за неисправной электропроводки.

«6 февраля 2021 года на территории гаражного комплекса, расположенного во Фрунзенском районе города Ярославля, произошло возгорание легкового автомобиля. После ликвидации пожара в салоне машины было обнаружено тело мужчины. По данному факту следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Эксперты осмотрели автомобиль и прилегающую территорию. Следователи опросили очевидцев. Назначены все необходимые экспертизы.

«По предварительной информации причиной возгорания могла стать неисправность в проводке»,— отметили в следственном управлении.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, автомобиль BMW X5 с находившимся в нем человеком, сгорел в гаражном кооперативе на улице 1-я Тормозная, 60. Очевидцы, вызвавшие пожарных, рассказывали, что погибший мужчина находился в автомобиле, когда он загорелся и не пытался покинуть салон машины.