В Ярославле BMW X5 сгорел вместе с водителем

В Ярославле в гаражном кооперативе во Фрунзенском районе сгорел автомобиль BMW X5 с находившимся в нем человеком, который погиб в огне. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сигнал о возгорании автомобиля поступил дежурному 6 февраля около 16:48. ЧП произошло в гаражном кооперативе на улице 1-я Тормозная, 60. На место происшествия прибыли три пожарные машины и 12 человек личного состава. К 17:11 пожар был ликвидирован.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем. В сгоревшей машине был обнаружен труп погибшего мужчины примерно 40-45 лет. По словам очевидцев, вызвавших МЧС, погибший мужчина находился в салоне машины, когда начался пожар и не пытался покинуть автомобиль.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Будут проведены все необходимые экспертизы.