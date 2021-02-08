В Красноярске возбудили уголовное дело после массового отравления водой

По требованию прокуратуры Красноярского края следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ из-за массового отравления водой жителей Октябрьского района.

На прошлой неделе более 50 человек заболели острой кишечной инфекцией, из них 27 жителей обратились за медицинской помощью. Сами заболевшие считают, что отравились из-за некачественной воды из-под крана.

«На сегодняшний день специалистами управления Роспотребнадзора по краю уже исключены пищевые, контактно-бытовые факторы заражения населения Октябрьского района города»,— говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что исследования воды по микробиологическим показателям продолжаются. После окончания проверки и исследований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Юлия Сасевич, Новосибирск