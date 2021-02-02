Более 25 человек отравились водой в Красноярске

В Красноярске 27 человек отравились некачественной водой. В разной степени пострадали горожане, проживающие в домах на улицах Киренского, 2-я Огородная, Дачная, Борисова, сообщает пресс-служба коммунальной компании «Краском».

Специалисты Центра контроля качества воды «Краскома» и Роспотребнадзора всю неделю будут отбирать пробы из распределительной сети и в квартирах домов в Студенческом городке. При этом отмечается, что безопасность холодной воды с водозабора «Гремячий лог» подтверждена лабораторными результатами, но пока не получены итоги анализов воды по микробиологии. На время установления причин жителям рекомендовали кипятить холодную воду и пользоваться ей как технической.

Ранее сообщалось, что прокуратура и Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали проверку после информации в СМИ об отравлении. Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Несколько человек многоквартирных домов в Октябрьском районе города жаловались на плохое самочувствие после употребления холодной воды из под крана.

Екатерина Лукашевич