Морозы до -30°С ожидают в Нижегородской области 9 и 10 февраля

Похолодание до -30°С ожидают в Нижнем Новгороде и местами в Нижегородской области в ночь на 9 февраля, сообщили в Верхне-Волжском УГМС. Днем прогнозируют до -24°С. В среду, 10 февраля, температура воздуха опустится до -26°С ночью и до -19°С днем.

В связи с грядущими холодами региональное управление МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Добавим, в Нижнем Новгороде действует режим повышенной готовности в связи со снегопадами. Ранее усиление работы муниципальных служб планировалось только в Нижегородском районе города.

Анастасия Еремина