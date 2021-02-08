В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы

В Московской области с понедельника, 8 февраля, разрешили посещать ночные клубы, дискотеки и другие подобные заведения. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева. С учетом этого в Подмосковье отменены уже почти все ограничения.

«По сути, все ограничения сняты. Остались ограничения на массовые мероприятия. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при определенных современных стандартах»,— сказал господин Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства Подмосковья (цитата по «Интерфаксу»).

Подмосковье находится на третьем месте по числу заболевших COVID-19 после Москвы и Санкт-Петербурга. Там зарегистрировано 200 203 случая заражения коронавирусом. Умерли за время пандемии 4036 человек, выздоровели 161 059.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в столице основные ограничения могут отменить к маю. По его мнению, в России «все нормально» с коронавирусом будет к лету 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».