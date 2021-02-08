«Каждое полотно обладает собственной историей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об организаторе экспозиции в центре «Артефакт».

Среди выставок, бурно открывающихся сейчас в столице, мое внимание привлекла экспозиция в галерейном центре «Артефакт» на Пречистенке с названием «До встречи в Париже», составленная из живописи и графики из частных коллекций и представляющая искусство русских эмигрантов. Как подчеркивают устроители, это не произведения так называемой Парижской школы, где также было немало русских, учившихся здесь искусству, а именно работы тех, кто оказался в «культурной Мекке» начала XX века, будучи уже сложившимися мастерами. Арапов, Браз, Вещилов, Виноградов, Горбатов, Константин Коровин, Лаховский, Похитонов, Сомов и Серебрякова, Александр Яковлев и даже Иван Шультце.

Организатором проекта выступил «Коллекцiонеръ Клуб» — структура, объединившая ряд галерей и отдельных собирателей. Идея клуба возникла около двух лет назад, а в течение последнего года структура наиболее активно работала над созданием сайта, объединяющего коллекции, сгруппированные вокруг русского классического искусства XIX-XX веков. Клуб был создан вокруг галереи с двадцатилетней рыночной историей, которая также называется «Коллекцiонеръ». Я спросил, в чем отличие галереи от клуба у арт-директора «Коллекцiонеръ Клуба» Елены Язычьян: «Если “Коллекцiонеръ клуб” — это скорее проект, который подразумевает под собой взаимодействие людей, нетворкинг определенный, организацию каких-то культурных мероприятий, то “Коллекционеръ” — это непосредственно физическое пространство, которое является галереей, в которую можно прийти и пообщаться с нами всеми».

На выставке представлено около четырех десятков отборных работ знаменитых русских художников. Практически все прибыли в Россию с западных аукционов, ведь все эти авторы закончили свою жизнь за границей. Любопытно, что каждое полотно или графический лист обладает собственной, зачастую практически детективной историей, которую можно прочесть в каталоге, изданном специально для проекта.