Денис Агашин прокомментировал покупку магазина купца Оглоблина в Ижевске

Бывший сити-менеджер Ижевска Денис Агашин рассказал корреспонденту “Ъ-Удмуртия” о причинах приобретения здания магазина купца Оглоблина. Он отметил, что пока не знает, что будет делать со строением.

«Там сначала надо сделать очень сложный проект, сохранив всю историческую ценность. На это уйдет не меньше 2-3 лет. Мне нравится восстанавливать исторические вещи, давать им новую жизнь, делать там что-то интересное. Например, как на ул. Горького, 88»,— отметил господин Агашин.

Напомним, что Денис Агашин приобрел в Ижевске здание магазина купца Оглоблина на ул. Горького, 86 за 6,34 млн руб. без учета НДС, победив в открытом конкурсе. В пресс-службе минимущества Удмуртии подчеркнули, что нового владельца обяжут провести работы, которые позволят приспособить строение для современного использования при сохранении его историко-культурной ценности.