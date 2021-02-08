Денис Агашин купил магазин купца Оглоблина в Ижевске за 6,34 млн рублей

Бывший сити-менеджер Ижевска Денис Агашин приобрел в городе здание магазина купца Оглоблина за 6,34 млн руб. без учета НДС, победив в открытом конкурсе. Соответствующий документ опубликован на сайте минимущества Удмуртии.

Отметим, что указанное здание, которое входит в состав объекта культурного наследия «Ансамбль купеческих зданий», пытались приватизировать с 2018 года, но покупатель нашелся лишь сейчас. В пресс-службе минимущества подчеркнули, что нового владельца обяжут провести работы, которые позволят приспособить строение для современного использования при сохранении его сторико-культурной ценности.

«Отмечу отдельно, что собственник не вправе производить никаких пристроек, переделок как снаружи, так и внутри, вести каких-либо земляных работ без специального разрешения. Нельзя также производить без разрешения никаких работ по ремонту, побелке, покраске стен, покрытых живописью, лепки, и предметов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства»,— подчеркнула министр имущественных отношений Анна Боталова.