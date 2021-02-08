Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как Genesis удалось создать автомобиль, который одинаково хорош и для водителя, и для пассажира.

Седан бизнес-класса – всегда считался такой «золотой серединой», автомобилем, в котором хозяин может оказаться и за рулем, и на заднем кресле. Как угадать, что именно он предпочтет? Вероятно, попытаться приспособить машину и под того, и под другого пользователя. Ну, если колесная база позволяет.

Если вы никогда не видели бизнес-седан Genesis G80 вживую, то по картинкам можно решить, что это представительский лимузин, настолько аристократично выглядит автомобиль. Взять хотя бы параболическую линию, дугой идущую вверх вдоль борта от фар и опускающуюся к заднему бамперу – такая отсылка к классическим автомобилям прошлого. Но энергичная хромированная полоса, которая тянется вдоль нижней части дверей, и крупные колеса добавляют облику автомобиля мощи и динамики. Собственно, это на дизайнерском языке Genesis и называется «атлетичная элегантность». И это отчасти, можно считать визуализацией того, что автомобиль одинаково хорош и для водителя, и для пассажира.

В первом случае мы должны сказать о водительском сиденье, где семь воздушных камер обеспечивают оптимальную посадку для выбранного режима движения и снижают усталость. А чтобы не уставали глаза, 3D-приборная панель способна менять свои цвет и графику. Мощные бензиновые моторы, топовый развивает впечатляющие 380 л.с, полный привод – то есть за рулем можно не только релаксировать, но и получать удовольствие от драйва.

Что касается второго ряда сидений, то дизайнеры и конструкторы сделали все, чтобы их пассажиры воспринимали автомобиль, как продолжение дома. В новом поколении седан стал еще просторнее. Премиальным ощущениям способствуют кожаная обивка с изящной прострочкой или отделка деревом с открытыми порами. Два монитора, индивидуальные настройки климатической системы. Звук 18 динамиков системы Lexicon.

Впрочем, система ASD, которой по умолчанию комплектуются седаны Genesis G80, позволяет усиливать в салоне слышимость звука двигателя – функция, которая может доставить удовольствие и водителю, и пассажиру, если они по-настоящему любят автомобили.