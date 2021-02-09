Россиянка получит лекарство только после вмешательства Европы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить 31-летнюю жительницу Сочи Ксению Швецову дорогостоящим лекарством против редкого заболевания кроветворной системы. Ранее минздрав Краснодарского края в течение пяти месяцев не предоставлял ей препарат «Элизария», ссылаясь на нехватку денег. Местный суд обязал чиновников закупить лекарство, но те не стали исполнять решение, а подали на него апелляционную жалобу. Женщина обратилась в ЕСПЧ, и суд в срочном порядке переложил ответственность за поставку препарата с властей региона уже на все государство.

В пятницу ЕСПЧ обязал Россию предоставить 31-летней жительнице Сочи Ксении Швецовой препарат «Элизария». У госпожи Швецовой еще в 2012 году была диагностирована апластическая анемия с синдромом ПНГ (редкое заболевание кроветворной системы; человек с тяжелой формой может погибнуть всего за несколько месяцев). Женщина включена в федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями, с 2014 года она раз в две недели бесплатно получала препарат «Элизария» (МНН экулизумаб).

Ее адвокат Борис Малахов рассказал “Ъ”, что лекарство перестали выдавать в сентябре 2020 года: «Мы обратились в Первомайский районный суд Краснодара, ответчиком выступало краевое министерство здравоохранения. Невыдачу лекарства ведомство объяснило недостатком финансирования. Суд отверг этот аргумент и еще в декабре обязал немедленно возобновить выдачу препарата.

Однако минздрав не стал выполнять это решение, более того, подал на него апелляционную жалобу. Чиновники не принимают срочных мер, а лишь затягивают процесс, создавая риски для здоровья и жизни пациента».

4 февраля правозащитный проект «Правовая инициатива» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов) направил обращение в ЕСПЧ, попросив суд применить «правило 39» — вынести экстренное постановление по делу, где речь идет об угрозе жизни и здоровью. «В деле Ксении такой риск есть, так как она более пяти месяцев не получает жизненно необходимое лекарство. Отказ государства в обеспечении таким лекарством нарушает ст. 2 (право на жизнь) и ст. 3 (запрет жестокого обращения) Конвенции»,— пояснила старший юрист «Правовой инициатива» Татьяна Саввина. И уже 5 февраля ЕСПЧ принял решение в пользу Ксении Швецовой. «

Основную жалобу суд будет рассматривать позже, но пока он потребовал немедленного обеспечения лекарством Ксении,— рассказала госпожа Саввина.— Это решение суда является обязательным для государства, власти РФ должны до 5 марта отчитаться об исполнении».

По словам юриста, случай Ксении Швецовой не уникален: деньги на закупку лекарств для лечения редких болезней не выделяют во многих регионах России. «Цена такой халатности чиновников и несовершенства системы — жизнь человека. Поэтому хочется надеяться, что решения ЕСПЧ помогут обратить внимание государства на эту проблему и усовершенствовать систему. Чтобы таких нарушений больше не допускалось и чтобы российским гражданам не приходилось обращаться в ЕСПЧ, чтобы не умереть без лекарств»,— заключила она. Как сообщал “Ъ”, в 2020 году ЕСПЧ удовлетворил шесть аналогичных обращений «Правовой инициативы». Тогда юристы просили срочно предоставить лекарство «Спинраза» детям со спинальной мышечной атрофией. Региональные власти отказывали в закупке дорогостоящего препарата, несмотря на решения врачебных комиссий о его экстренной необходимости.

Кристина Федичкина