В Сургуте суд избрал меру пресечения учителям школы, где в бассейне чуть не погиб ребенок

Городской суд Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) избрал меру пресечения двоим учителям физкультуры школы №31, на уроке которых в бассейне чуть не захлебнулся ребенок, сообщили в пресс-службе суда.

Им запрещено совершать определенные действия до 3 апреля 2021 года, в их число вошли ограничения по общению со свидетелями по уголовному делу, почтовой переписке, использованию средств связи и выходу в интернет.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, 3 февраля третьеклассник во время игры с другими детьми в школьном бассейне захлебнулся и начал тонуть. Персоналом учреждения школьник был извлечен из воды, после этого в тяжелом состоянии его отправили в реанимацию. Двое учителей, проводившие урок физкультуры, были задержаны. В их отношении следователи возбудили уголовные дела по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) и ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ирина Пичурина