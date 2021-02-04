В ХМАО задержали учителей школы, в бассейне которой чуть не утонул ребенок

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудил уголовные дела по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) и ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту госпитализации третьеклассника, который чуть не захлебнулся в бассейне одной из школ Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что 3 февраля один из учеников третьего класса во время игры со сверстниками в школьном бассейне захлебнулся и начал тонуть. Персоналом учреждения 9-летний ребенок был извлечен из воды, а позже госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Двое учителей, проводившие урок физкультуры, были задержаны. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.