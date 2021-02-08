Град мелованно-картонный

Группа компаний «КАМА» протестировала оборудование, которое будет производить сырье для изготовления новой продукции предприятия – мелованного коробочного картона (FBB). По словам руководства предприятия, уникальная технология производства поставит «КАМУ» на один уровень с европейскими производителями. Городские и краевые власти уверены, что открытие нового производства обеспечит приток населения в Краснокамск и поднимет экономику муниципалитета и региона на новый уровень.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В минувшую пятницу, 5 февраля, на предприятии «КАМА Картон» (Краснокамск, входит в группу компаний «КАМА») состоялся тестовый пуск подготовительного производства первого в России комплекса по выпуску мелованного коробочного картона FBB. В одном из цехов завода была получена первая щепа, которая затем, в другом цехе, была переработана в беленую химико-термомеханическую массу – основу будущего картона.

Тестовый пуск самой картоноделательной машины планируется произвести в конце первого квартала текущего года. Сырьем для производства мелованного картона является древесина лиственных пород – осины и березы. После выхода на проектную мощность объем производства первого российского FBB-картона составит 220 тыс. тонн в год, что позволит обеспечить импортозамещение до половины объема российского рынка коробочного картона. На новом производстве будет создано около 400 новых рабочих мест. В настоящий момент уже идет набор сотрудников разных специальностей: технологов, электриков, слесарей, ремонтников, лаборантов и других.

Гендиректор предприятий ГК «КАМА» Владимир Дружков напомнил, что мелованную продукцию – первую в России легкомелованную бумагу (LWC) предприятие выпустило в 2011 году. «Как и сейчас, это был импортозамещающий проект. До этого мелованная продукция производилась только за рубежом. На этом «КАМА» не остановилась и продолжает удивлять мир. Сегодня мы вновь готовимся к пуску уникального производства, которое позволит нам получить первый в России мелованный коробочный картон. И главная уникальность состоит в том, что это делают наши люди, которые живут в Краснокамске, в Пермском крае», – отметил генеральный директор предприятия.

По его словам, использование в новом производстве высокотехнологичного, современного оборудования обеспечивает высокую конкурентоспособность компании на мировом рынке. «Сопоставляя себя с другими подобными производствами, мы приравниваем наше предприятие к европейским заводам. Сегодня мы позиционируем себя именно на таком уровне и ни в коем случае не хотим спускаться вниз», – заявил Владимир Дружков.

Глава Краснокамска Игорь Быкариз обратил внимание на то, что пробный запуск нового производства совпал с 85-летием «КАМЫ». «Это знаковый момент для всего Краснокамска. Со строительства комбината началось развитие поселка, который затем преобразовался в город. Огромное количество семей Краснокамска, целых династий прошло через «КАМУ». Конечно, у предприятия были разные периоды: оно прошло через годы войны, непростые 1990-е, начало 2000-х, когда начался спад производства. Но Краснокамск изначально был городом бумажников, и сейчас вернулся на эту позицию. Сегодня у предприятия большие перспективы для развития. Можно сказать, что здесь возникли не просто дополнительные цеха, а целое новое предприятие. Это большой вклад в экономику города, региона и всей страны», – считает господин Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутат Законодательного собрания Пермского края Юрий Чечеткин прогнозирует, что создание новых рабочих мест и высокая заработная плата привлекут на предприятие большое количество молодых кадров. «Многие снова поверили в этот город и возвращаются сюда. Все эти семьи смогут уверенно себя чувствовать в дальнейшем. Кроме того, воспрянут духом местные заготовщики леса. Комбинат потребляет осину, которая обычно всегда остается на делянках. Теперь же она может быть использована в производстве. И конечно, радует, что здесь применены такие современные технологии. Сейчас мы можем гордо говорить о том, что в Краснокамске расположено одно из лучших предприятий в мире», – сказал господин Чечеткин.

Глава министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович отметил значимость как новой линии, так и уже развитого на предприятии производства бумаги. «Несмотря на прогрессирующую цифровизацию всех сфер жизни, бумага все еще остается самым надежным носителем информации. Мы еще долго не сможем представить себя без книг, учебников, открыток. Поэтому хочу пожелать сотрудникам предприятия, всем жителям города и края, чтобы мы еще очень долго получали продукцию «КАМЫ», – подчеркнул министр.

Напомним, что в ГК «КАМА» входят ООО «ЦБК «КАМА», ООО «КАМА Картон», ООО «Камабумпром», ООО «Камабумпром Очистка». В 2011 году ЦБК «КАМА» стал первым и единственным в стране производителем легкомелованной бумаги (LWC) на основе осинового сырья: здесь была построена и запущена бумагоделательная машина №7 стоимостью 6 млрд руб. и проектной мощностью 85 тыс. тонн в год. Новым этапом развития предприятия стало создание первого в России производства мелованного коробочного картона (FBB). Такой картон широко используется для создания упаковки, применяется в пищевой промышленности. Финансовым партнером проекта является ФК «Открытие». Общий объем инвестиций в проект FBB составил 21 млрд руб.

В июле 2020 года ГК «Кама» и Краснокамский городской округ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель документа – развитие муниципалитета и привлечение в округ населения, чтобы обеспечить сотрудниками новое производство предприятия.