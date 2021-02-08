Владимир Якушев провел рабочую встречу с Александром Моором

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, господин Моор доложил о постепенном снижении количества ежедневно выявляемых случаев COVID-19, а также сохранении числа свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом. По словам главы региона, доля тяжелобольных коронавирусом в Тюменской области в январе и феврале меньше, чем в декабре, Фиксируется снижение заболеваемости ковидными и нековидными пневмониями.

«Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано»,— отметил господин Якушев.

По данным на 8 февраля, с начала пандемии в Тюменской области был зафиксирован 29 301 случай инфицирования COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 258 человек скончались. Как уточнили в пресс-службе полпреда, с сентября 2020 года в регион поступило 37 142 дозы вакцины «Спутник V» и 1 тыс. доз вакцины «Эпи Вак Корона». Было вакцинировано 24 176 человек, 46% из которых люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Александр Моор подчеркнул, что уровень безработицы в регионе составляет 2,7%. «По прогнозам, безработица будет снижаться, но медленней, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 млн руб.»,— добавил он. Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в Тюменской области зарегистрировано более 20 тыс. безработных — в 4,6 раза больше, чем в начале 2020 года.

«Ситуация на рынке труда очень важна и с точки зрения экономики, и в плане самочувствия и качества жизни людей. Необходимо продолжать активную работу по поддержке занятости населения. В Тюменской области в этом плане наработан хороший опыт»,— подчеркнул Владимир Якушев.