Движение поездов в Сочи задерживается на полтора часа

Скорый поезд №104 Москва – Адлер был остановлен утром 8 февраля из-за технической неисправности на участке железной дороги между станциями Чинары и Чилипси в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В результате происшествия, подробности о котором не сообщаются, в среднем на полтора часа было задержано движение поездов №802 Адлер – Краснодар, №803 Краснодар – Имеретинский Курорт, №821 Краснодар – Имеретинский Курорт, пригородный поезд №6918 Туапсе – Горячий Ключ, а также поезда дальнего следования из Саратова и Москвы. «РЖД» сообщает, что в настоящий момент предпринимаются все необходимые меры для ввода задержанных поездов в штатный график движения по расписанию.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 7 февраля из-за дождя и мокрого снега, которые привели к обледенению контактной сети, в Карснодарском крае были задержаны три поезда.

Ольга Логинова