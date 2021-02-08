Сократили влияние

Вклад в экологию — вклад в свое будущее

Куйбышевский НПЗ, входящий в блок нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть», снизил воздействие на окружающую среду в 2,5 раза и подтвердил соответствие «Системы экологического менеджмента» международному стандарту ISO 14001:2015. В ходе аудита предприятие продемонстрировало высокие результаты проделанной масштабной природоохранной работы.



Меньше на 60%

Снижение воздействия на окружающую среду на 60% было достигнуто в ходе реализации инвестиционной программы модернизации, технического перевооружения производственных мощностей предприятия, а также реализации глобальных природоохранных проектов и значимых инициатив.

Существенный вклад в сокращение влияния Куйбышевского НПЗ на окружающую среду, внесла реализация масштабной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения производственных мощностей предприятия. Только за последние несколько лет на заводе были построены и введены в эксплуатацию ряд значимых и крупных промышленных комплексов: установка изомеризации, установка по производству метил-трет-бутилового эфира, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией газофракционирования, заменивший собой сразу три установки предыдущего поколения. Пуск и эксплуатация этих объектов позволили увеличить глубину переработки нефти и выработку светлых нефтепродуктов, производить бензины и дизельное топливо высокого экологического стандарта Евро5, а значит, снизить содержание вредны примесей в выхлопах автомобилей.

Безусловно, новые объекты эффективны не только с точки зрения экономики, но и экологии. Важно, что ключевые установки и комплексы построены с учетом последних изменений в требованиях к промышленной и экологической безопасности, в них применены лучшие природосберегающие технологии, которые позволили значительно повысить показатели экологичности производства.

Эко-проекты в деле

На заводе реализуются крупные экологические проекты, благодаря которым предприятие за последние пять лет в 2,5 раза снизило воздействие на окружающую среду.

В числе реализованных проектов: перевод энергетики установок с жидкого топлива на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов, которые сократили испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров до 99,5%. Ввод в эксплуатацию блока оборотного водоснабжения БОВ2 позволил уменьшить потребление воды из природных источников, воздействие на атмосферный воздух и потребление электроэнергии.

В настоящее время здесь ведется работа над такими масштабными экологическими проектами, как реконструкция очистных сооружений, в результате которой сточная вода будет доведена до качества воды в водоемах рыбохозяйственного назначения. Ведется строительство и переоснащение энергоблока заводской ТЭЦ, что повлечет сокращение влияния на атмосферу. Продолжается возведение установки производства элементарной серы, предусматривающей почти 100% утилизацию сероводорода.

Дело каждого

Вместе с этим заводские экологи проводят ряд социально-­значимых проектов, направленных на благоустройство и повышение качества жизни в Куйбышевском районе. На предприятии лежит ответственность за озеленение и чистоту на улицах города: ежегодно при инициативе КНПЗ в районе высаживается около 200 саженцев деревьев: ели, липы, каштаны, рябина… Постепенно в районе преображаются пришкольные территории, пустыри, дворы. Традиционные субботники, ремонт дорог и тротуаров — тоже в зоне ответственности крупного промышленного гиганта.

В прошлом, 2020 году, заводчане приняли участие в нескольких значимых природоохранных областных проектах. В их числе — акция по очистке, благоустройству и охране родников Самарской области. В мероприятии приняли участие работники всех предприятий самарской группы ПАО «НК «Роснефть». Проект был посвящен изучению естественных источников природной воды, облагораживанию и восстановлению прилегающей территории. Во время экспедиции сотрудники предприятий посетили 15 родников в Кинельском, Кинель-­Черкасском и Сызранском районах Самарской области. Практически все родники находятся вблизи населенных пунктов и имеют значение для водообеспечения населения. Источники были нанесены на карту Самарской области, очищены от ила, а территория вокруг них — от мусора. Около каждого источника были установлены информационные таблички с названием родника и призывом бережнее относится к природному богатству.

Еще одной значимой и заметной экологической инициативой КНПЗ в прошлом году стало участие в масштабной акции по очистке берегов городских водоемов. В ходе «речного» субботника нефтяники собрали и вывезли более четырех тонн бытового и принесенного реками мусора. Всего же сотрудники самарских предприятий «Роснефти» очистили около 70 тыс. кв. м прибрежной территории — это площадь 10 футбольных полей. Только силами молодых специалистов КНПЗ было очищено примерно 10 см прибрежной полосы мелких рек и озер, находящихся в Куйбышевском районе Самары и являющихся местами отдыха для большинства горожан.

Свой вклад в сохранение окружающей среды вносит каждый заводчанин, а завод помогает сформировать и поддерживает полезные экологические привычки своих сотрудников. Предприятие помогает работникам утилизировать пластиковые бутылки, крышки, макулатуру, батарейки, ветошь.

Под жесткий контроль

Кроме того, завод усилил контроль за состоянием окружающей среды. На предприятии был введен в эксплуатацию новый передвижной экологический пост мониторинга атмосферного воздуха. В санитарно-­защитной зоне предприятия были установлены три стационарных экологических поста, автоматизированная система наблюдения, которая круглосуточно измеряет метеорологические параметры атмосферы и концентраций веществ в атмосферном воздухе. Новое оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно.