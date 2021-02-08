На Кубани от коронавируса за сутки умерло 16 человек

По состоянию на 8 февраля 2021 года в Краснодарском крае подтверждено 16 новых смертей от COVID-19, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. Всего за время эпидемии на территории Кубани умерло 1610 человек, в том числе – 550 человек с начала 2021 года.

По уровню смертности за последние сутки Краснодарский край занимает пятое место среди российских регионов, лидируют Москва (62 человека), Санкт-Петербург (41 человек), Московская область (32 человека) и Красноярский край (17 человек). В целом по стране за сутки умерло 407 человек, за весь период наблюдений – 77068 человек, выписано по выздоровлении - 15 881 человека, под медицинским наблюдением остаются 631,2 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено свыше 325 тыс. лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, за весь период - 104,7 млн.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, за последние сутки на территории Краснодарского края подтвержден 181 новый случай заболевания короновирусной инфекцией.

Ольга Логинова