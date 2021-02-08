ФСБ задержала граждан СНГ за изготовление поддельных документов для мигрантов

В московском регионе задержали группировку из шести человек, которые делали поддельные документы для мигрантов. За прошлый год они успели «легализовать» более тысячи мигрантов, доход превысил 2 млн руб. Речь идет о межэтнической группе, которая состоит из граждан СНГ.

Всего в группу входят около десяти человек. По данным ФСБ, они создали сетевую структуру по изготовлению и сбыту поддельных документов, чтобы помочь мигрантам незаконно въехать в страну и находиться на территории Московского региона. При этом у преступной группировки были связи в правоохранительных органах, отметили в ведомстве.

«В рамках возбужденного следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков)»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).