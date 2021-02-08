Казань в самоизоляцию потеряла 2,5 млрд рублей

Казань в период самоизоляции потеряла 2,5 млрд руб. доходов бюджета, сообщил мэр города Ильсур Метшин сегодня на «деловом понедельнике».

На совещании отмечалось, что из-за санитарно-эпидемиологических мер против распространения Covid-19 в городе две недели не работала промышленность и два месяца — малый и средний бизнес.

К концу 2020 года выпадающие доходы бюджета Казани были компенсированы за счет антикризисных мероприятий на 1,37 млрд руб. и трансфертов из бюджета Татарстана на 3,39 млрд руб. В четвертом квартале доходы бюджета города выросли на 20%.

В итоге, как сообщал «Ъ-Казань», по итогам 2020 года доходы казны составили 29,1 млрд руб., что на 4,1 млрд руб. больше плана, расходы — 28,2 млрд руб., что на 3,2 млрд руб. больше плана. Профицит бюджета Казани составил около 900 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"