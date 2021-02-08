Расходы бюджета Казани в 2020 году составили 28,2 млрд рублей

В 2020 году расходы бюджета Казани составили 28,2 млрд руб. Это на 3,2 млрд руб. больше, чем изначально планировался. Такие данные были представлены сегодня на совещании в мэрии.

Доходы казны составили 29,1 млрд руб., что на 4,1 млрд руб. больше плана. При этом на 3,4 млрд руб. были увеличены трансферты из республиканского бюджета, а на 0,7 млрд руб. удалось увеличить собственные налоговые и неналоговые доходы. Таким образом городской бюджет был исполнен с профицитом.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что изначально из-за пандемии COVID-19 бюджет Казани «не добирал» около 2,5 млрд руб., однако в итоге удалось выйти «в плюс». Глава города подчеркнул, что чиновникам удалось исполнить все социальные обязательства перед жителями.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"