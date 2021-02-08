«Локомотив-Кубань» усилил штаб двумя тренерами из Сербии

Тренерский штаб баскетбольного клуба «Локомотив-Кубнь» пополнился двумя помощниками Евгения Пашутина. Ими стали Бранко Максимович и Йован Беадер, сообщается на официальном сайте команды.

По словам президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева, усиление тренерского штаба было продиктовано январским кризисом, когда команда потерпела серию поражений. Новые специалисты призваны усилить тактические навыки и игровую дисциплину команды.

По данным пресс-службы клуба «Локомотив-Кубань», Бранко Максимович – тренер, имеющий опыт работы 25 лет, в последние годы возглавлял сербские команды «ФМП» (Белград), «Младость» (Земун) и «Вршац» (Вршац), в сезоне 2019/20 был главным тренером «Баника Хандлова», выступающего в чемпионате Словакии. Также господин Максимович имеет опыт работы в молодежном департаменте одного из ведущих клубов Сербии «Црвены Звезды», он в разное время тренировал таких игроков как Никола Пекович, Бобан Марьянович, Мирослав Радулица, Милош Теодосич и многих других, выступающих в НБА, Евролиге и Еврокубке.

Йован Беадер начал тренерскую карьеру в 2007 году в баскетбольном клубе «Рязань», после чего он работал в тренерских штабах «Нижнего Новгорода» и турецкого «Банвита», с 2017 по 2020 годы был главным тренером нескольких клубов в Словении.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, наставник команды «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин станет главным тренером «Матча всех звезд», который пройдет в Москве 14 февраля.

Ольга Логинова