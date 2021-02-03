Наставник команды «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин станет главным тренером «Матча всех звезд»

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин выбран в качестве наставника команд-участников показательного «Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ-2021», который состоится 14 февраля в Москве, пишет Sports.ru. В рамках турнира главный господин Пашутин возглавит команду «Звезды России», в состав которой также включен один из подопечных тренера, Станислав Мотницкий. Известно, что в тренерский штаб «Звезд России» войдет и.о главного тренера «Химок» Андрей Мальцев.

По словам господина Пашутина, в ходе «Матча всех звезд» баскетболисты продемонстрируют болельщикам самые зрелищные компоненты игры - данки, блокшоты, трехочковые броски и необычные передачи.

Также на должность главного тренера турнира назначен Хавьер Паскуаль («Зенит»), который будет отвечать за подготовку игроков команды «Звезды Мира». В состав международной команды войдут сразу три игрока «Локомотив-Кубнь» - Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас и Дрю Гордон. Помогать Паскуалю на «Матче звезд» будет тренер «Зенита» Иньиго Зорсано.

Сообщается, что стартовые пятерки будут объявлены тренерами 12 февраля.

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2021 — показательная баскетбольная игра, которая пройдет в московском дворце спорта «ВТБ Арена» 14 февраля 2021 года и станет пятым аналогичным матчем в истории Единой лиги ВТБ. Помимо основной игры между командами «Звезд России» и «Звезд Мира» в рамках турнира состоятся матчи с участием знаменитостей, молодых спортсменов, состязание трехочковых бросков и бросков сверху.

Ольга Логинова