«Время для корректировки тактики еще есть»

В минувшие выходные силовики перекрывали центральные улицы Санкт-Петербурга и Москвы, хотя никаких акций протеста не было. В столице накануне оцепили Манежную и Пушкинскую площади. В Санкт-Петербурге на несколько часов ограничивали движение в центре и в субботу, и в воскресенье. Источники СМИ объясняли такое решение властей тем, что в неких Telegram-каналах якобы появлялись призывы выходить на новую акцию протеста. Между тем сторонники Алексея Навального объявляли, что никаких митингов в выходные не будет. Сам он в последний раз появлялся перед СМИ в пятницу во время заседания по делу о клевете в адрес ветерана. И именно оно на самом деле обернулось имиджевыми потерями для оппозиционера, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

В длинной череде судебных претензий к Алексею Навальному дело о клевете, наверное, самое близкое к истинным желаниям фигурантов его расследований. Практически во всех их комментариях звучали тезисы о том, что труды блогера не более чем ложь, клевета и прочие синонимы недостоверной информации. Так что иск ветерана Игната Артеменко важен вовсе не из-за боевых заслуг на фронтах Великой Отечественной, а потому, что немало известных персон наверняка представляют себя на его месте и были бы очень рады прилюдному унижению Алексея Анатольевича. Это же их Навальный называет обидными словами, и это они жаждут моральной сатисфакции, пусть и таким окольным путем. Поэтому бывшего пациента клиники «Шарите» сознательно попытались загнать в цугцванг.

Любая тактика защиты грозила теми или иными имиджевыми издержками. Не секрет, что линия поведения главы ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом) состоит в том, чтобы использовать каждое публичное выступление для резких обвинений в адрес Кремля и одновременно для обращения к своим сторонникам. Видимо, поэтому он не мог допустить и мысли о какой-то форме признания вины перед Артеменко, а привычно жестко и порой за гранью фола вновь обращался исключительно к Владимиру Путину, задевая по пути присутствовавшего по видеосвязи ветерана. Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья истца, слушать некоторые обороты порой было просто физически неприятно. И даже то, что в итоге Навальному удалось поймать обвинение на расхождении в показаниях, не исправило гнетущего впечатления.

Трудно предъявлять претензии человеку в тюрьме, которого поджидают все новые и новые суды. Но если ты претендуешь на роль лидера всех недовольных, то все-таки стоит учитывать, что у многих из новых сторонников разногласия с нынешней властью, как в свое время и у Андрея Синявского, чисто эстетические. Широкая поддержка требует каких-то других, более креативных путей донесения позиции.

Возможно, стоило в самом начале попросить прощения у престарелого человека, если тот считает себя оскорбленным, закрыть на этом вопрос, а уже потом начинать обычный спарринг с невидимым противником.

Время для корректировки тактики еще есть. Хотя, откровенно говоря, было бы человечнее Игната Сергеевича оставить в покое. Уверен, многие с радостью согласятся поучаствовать в сборе денег на компенсацию не только морального ущерба, но и каких-то необходимых для 95-летнего человека нужд.

А вместо ветерана истцами пусть станут настоящие инициаторы этого процесса. Тогда стороны смогут заняться полноценным разбором всех расследований с бухгалтерскими документами, нотариальными доверенностями и живыми бенефициарами. А мы, наконец, узнаем, клевещет ли обвиняемый или не совсем. На таком процессе брутальная лексика не обесценивала, а наоборот, подчеркивала бы важность происходящего. А стрим наверняка побьет все рекорды просмотров русского YouTube.