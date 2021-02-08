В Ейске неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса

В поселке Широчанка под Ейском в воскресенье, 7 февраля, неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. У машин были повреждены стекла, никто из пассажиров не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Предварительно известно, что неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия. В результате никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали в ГУ МВД.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре было направлено в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, занимающихся пассажирскими перевозками. Они обвиняются в организации поджога пассажирских автобусов компании-конкурента.

Виктория Колганова