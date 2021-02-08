С ярославских улиц за неделю вывезли 5 тысяч кубометров снега

За прошедшую неделю с улиц Ярославля было вывезено 5 тыс. кубометров снега, сообщили в пресс-службе мэрии города. В мэрии отметили, что в минувшие выходные и в дневное и в ночное время на уборке улично-дорожной сети города было задействовано около 40 единиц спецтехники и до 100 дорожных рабочих.

По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, из-за резких перепадов температуры воздуха особое внимание уделяется противогололедной обработке дорог и тротуаров,

«Основными задачами остаются вывоз снега и очистка улиц первой и второй категории. Так, только за прошедшие сутки с территории города было вывезено 680 кубометров снежной массы»,— уточнил господин Степанов.

В пресс-службе рассказали, что по ночам в основном производится механизированная и автоматизированная уборка улиц и вывоз снега. По утрам и днем ведется обработка тротуаров и других мест передвижения пешеходов твердыми противогололедными материалами. В мэрии отметили, что город оперативно отрабатывает предписания госавтоинспекции, в частности, предписания о ликвидации скользкости на дорожных перекрестках.

Подробнее о зимней уборке улиц Ярославля в материале "Ъ-Ярославль" – «Снежный бунт».

Антон Антонов