Народ голосует «ЗА». Примите наши голоса!

Об уникальности политической ситуации, сложившейся в небольшом городе на севере Пермского края накануне выборов главы Соликамского городского округа, безусловно свидетельствует тот факт, что в защиту и поддержку действующего главы Алексея Федотова широким фронтом выступили жители.

Действительно, за последние годы Соликамск изменился в лучшую сторону. Здесь хорошими темпами реализуются значимые государственные и краевые проекты. Ремонтируются школы, строятся многоквартирные дома, детские и спортивные площадки, модернизируются коммуникации и газифицируются районы. Начата реставрация уникальных памятников архитектуры, обустраивается городское пространство. Город стал чище, безопаснее и комфортнее.

Успешную работу главы округа Алексея Федотова отмечают руководители всех промышленных предприятий, представители малого и среднего бизнеса, Совет общественности СГО, руководители образовательных учреждений, городской Совет ветеранов, представители профсоюзных организаций и ТОС, Ассоциация организаций ЖКХ и УК, да и простые жители города. Другими словами, в той или иной мере – через своих представителей, а также через социальные сети и опросы общественного мнения, – десятки тысяч соликамцев дали положительную оценку городским властям по итогам работы за последние пять лет. Письма в поддержку главы Соликамского городского округа направлены в администрацию губернатора Пермского края, размещаются в СМИ и соцсетях. И это очень хороший пример того, что общество готово поддерживать власть, если видит реальные дела, результаты которых вызывают одобрение большинства и улучшают условия жизни населения в целом.

Поддержку действующей власти населением подтверждают и социологические исследования, проведенные на территории округа в период с ноября 2020-го по январь 2021 года. Так, более 80% жителей оценивают политическую обстановку в городе как спокойную, а улучшения в сферах городской жизни заметили 73,8% горожан, в частности 61,3% опрошенных заметили улучшение состояния дорог, 48,8% отмечают благоустройство общественных территорий, 54,3% граждан оценивают работу Алексея Федотова как хорошую.

Все это свидетельствует о том, что за сравнительно небольшой срок Алексею Федотову удалось обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие округа, сплотить руководителей предприятий и организаций, выстроить работу администрации города в тренде ожиданий общественности.

Практически на примере Соликамска мы наблюдаем редкое на сегодняшний день явление – консолидацию граждан вокруг главы местной администрации. На общем фоне акций протеста, общественных конфликтов в других городах это единодушие впечатляет и является хорошим сигналом.

Пристальное внимание горожан приковано к выборам нового главы еще и потому, что в течение последних трех месяцев на отдельных интернет-страницах заинтересованными в смене власти группами настойчиво предлагались другие кандидаты и велась работа по дискредитации действующей власти. Это, возможно, и вызвало такую активность населения, желание выразить публично свою положительную оценку работе администрации, стремление сохранить набранный темп развития города с командой Федотова, к которой имеется доверие со стороны жителей округа.

В соцсетях продолжительное время не утихают обсуждения кандидатур на пост главы. Люди открыто выражают свое мнение и, безусловно, хотят получить ответ на главный вопрос: будет ли услышан голос народа теми, кто будет принимать решение? Причем это вопрос далеко не риторический. Население взволновано, активно идет обсуждение этого вопроса на страницах местных СМИ, проводится голосование в соцсетях, в котором Федотов вновь и вновь набирает большинство.

Город замер в ожидании решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы округа и депутатов. Ближайшие дни определят, насколько голоса избирателей имеют значение для депутатов, которые представляют их интересы при голосовании в думе. Могут ли простые избиратели рассчитывать на честные и справедливые выборы главы города? Будет ли учтено мнение большинства? Время покажет.