Мы уверены в спросе

Рост стоимости квадратного метра обусловлен принципами спроса и предложения. Уже сегодня застройщики отмечают постепенное восстановление баланса. Рынок с нетерпением ждет появления новых проектов. Президент ГК SKY Group Владимир Литвинов говорит об уверенности в спросе на новостройки компании.



— Понимание трендов — один из ключевых инструментов конкурентной борьбы компаний любого бизнеса. Новая экономика задает новые направления развития, новые правила игры. А здесь все просто – ты или в тренде или нет.

— Я правильно понимаю: вы о меняющемся спросе и предложениях на рынке новостроек?

— Меняется потребительское поведение, потребительские запросы, а значит, и рынок в целом. Это нормальный процесс развития отрасли. Мы все время идем по этому пути. Сейчас просто шаг стал значительно короче. Если не учитывать потребности тех, кто сегодня хочет, а главное, может купить квартиру в новостройке — строить вообще не стоит. Это не только не будет продаваться, чего естественно, не выдержит ни один бизнес-проект, но и станет своеобразным памятником горе-строителям. Другими словами, чтобы уверенно смотреть в будущее, компании нужно уже сейчас знать, как будут меняться запросы и предпочтения потребителей через несколько лет, кто будет покупателем и что этот покупатель захочет купить.

Сегодня мы продолжаем наблюдать достаточно устойчивый спрос на квартиры в наших жилых комплексах. Думаю, что это продиктовано сразу несколькими факторами. Среди них — соотношение качества и цены наших квартир, сам ценовой сегмент, в котором мы работаем, и те «начинки», которые наполняют наши комплексы.

— Закрытые территории, инфраструктура…

— Не только. У нас не просто закрытая территория, а территория, приспособленная для того, чтобы в ней было удобно находиться. Я имею в виду и условия для проживания людей с ограниченными возможностями, и наличие «лежачих полицейских» на дворовых проездах, и зоны отдыха, оборудованные для людей разных возрастных групп и интересов — детей и стариков, молодых мамочек и тех, кто любит заниматься спортом или жарить шашлыки. Причем у нас это не просто есть — у нас всем этим удобно пользоваться. Вот в чем разница.

Сейчас изменился портрет покупателя: он стал себя больше уважать, ушел от низкого сегмента потребления, стал себя чувствовать более уверенно. Это очень важно.

— Задаете тренды?

— И не скрываем этого. В свое время мы одни из первых в Новосибирске стали укомплектовывать дома круглосуточными консьерж-службами. Теперь таких примеров много. Мы устанавливаем в жилые дома современные скоростные лифты. В кабине — камера наблюдения, Wi-Fi, розетка. С этого года в стандартную комплектацию лифтов мы включили специальную систему фильтрации воздуха, которая гарантирует уничтожение 99% всех вирусов и бактерий, находящихся в воздухе. Минимальная скорость лифтов у нас — 1,75 м/с, а еще комплекс средств, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию и низкое энергопотребление. Таких примеров, к моему большому сожалению, в Новосибирске очень мало, а в нашем сегменте — и вовсе нет. Но разница в том, как добираться до своей квартиры, например на 20-й этаж, согласитесь, есть.

Это и достаточное количество парковок, не мешающих отдыху во дворах. Это и круглосуточное видеонаблюдение, давно повсеместно принятое во многих развитых странах как элементарный механизм обеспечения безопасности.

В целом же это целый комплекс своевременно продуманных решений (и технических, и организационных и др.), набор бытового функционала, который в реальности работает на то, чтобы создать вполне определенный уровень жизни, определенную среду в жилом микрорайоне.

Я не люблю слово «комфорт» — на рынке жилья оно сегодня слишком размыто и заезжено. Теперь это излюбленный термин любого девелопера, а не категория жилья. Причем, анализируя рынок и маркетинговые заявления, мы прекрасно понимаем, что сегодня «комфорт» «комфорту» рознь. Я бы говорил об определенном статусе жилых комплексов.

— В 2020 году строительные компании, входящие в ГК SKY Group, завершили строительство нескольких жилых домов в жилых комплексах КрымSKY и Red Fox, начались подготовительные работы для строительства третьей очереди жилого комплекса ЧеховSKY...

— В 2020 году нами введено в эксплуатацию более 12 тыс. кв. м жилья, всего построено и сдано более 20 тыс. кв. м. В планах 2021 года — более 40 тыс. кв. м, из них жилой площади — более 30 тыс. кв. м. Хотя считать стройку квадратными метрами в корне неверно. Мы ведь не квадратные метры продаем, а новый стиль жизни.

Квадратные метры — показатели чисто строительные, а квартира в конкретном жилом комплексе — готовый продукт. Одни и те же квадратные метры ох как отличаются друг от друга! Мы это прекрасно понимаем. Поэтому развитие строительной отрасли, ее показатели, ее настоящее и будущее нужно оценивать развитием территорий, развитием уровня реализуемых жилищных проектов, качеством выполнения строительных объектов, культурой застройки и т.д. Это те показатели, достичь которых непросто.

Мы как строители чувствуем свою ответственность: и социальную, и человеческую. И прежде всего перед теми, для кого строим. Поэтому всегда искренне радуемся, когда семьи, купившие квартиры в наших домах, растут. Для нас это тоже показатель, может быть, самый главный!

— Вы сказали про ответственность. Имеется в виду ответственность бизнеса?

— Серьезный бизнес всегда ответственен. С одной стороны, бизнес не должен обществу ничего, кроме того чтобы быть эффективным. Ведь бизнес создает рабочие места, выплачивает налоги, которые впоследствии идут, в том числе, и на решение социальных вопросов. Однако бизнесом занимаются люди, и есть личная степень ответственности и принципиальная позиция — быть нужными по мере возможности. Для нашей компании это важно. Так в непростой период пандемии COVID-19 мы взяли на себя снабжение питьевой бутилированной водой медицинских учреждений, которые были переквалифицированы в COVID-госпитали. Это Городская клиническая больница №11, Городская клиническая больница №12, а также городская больница в г. Горячий ключ в Краснодарском крае. Думаю, что поддержка от компании SKY Group для врачей и пациентов лишней не будет.