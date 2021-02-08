Строители в Москве вышли на работу сразу после Нового года из-за нехватки кадров

Строительному комплексу Москвы не хватает от 15 до 20 тыс. рабочих по сравнению с условиями до пандемии коронавируса, оценил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он отметил, что из-за этого подрядчикам приходилось увеличивать производительность труда, в том числе за счет вывода людей на работы сразу после Нового года.

«Да, нам не хватает порядка 15-20 тыс. рабочих»,— сказал господин Загрутдинов после слов журналиста «Российской газеты» о том, что рабочие из стран СНГ не могут приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. «В этом году все уже 2 января работали, будто и не было никакого праздника. Рабочие из ближнего зарубежья не поехали домой. Вышли сразу на работу, побыв день в кругу семьи, и москвичи»,— добавил руководитель.

Господин Загрутдинов заявил, что уверен в досрочном завершении основной доли объектов инвестиционной программы на 2021-2023 годы. Он связал уверенность с контролем за состоянием здоровья строителей. «Все меры предосторожностей на стройплощадках продолжаем соблюдать. Вспышек заболеваемости, к счастью, нет. Все, кто хочет, имеют возможность вакцинироваться»,— сказал он.

К концу 2020 года 50 регионов России объявили о дефиците рабочей силы на объектах строительства. Всего регионам не хватало 190 тыс. человек, до пандемии коронавируса работавших на российских стройках. В январе Минстрой объявил о создании специальной комиссии, которая по запросу крупных застройщиков и руководителей регионов обеспечивает ввоз зарубежной рабочей силы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции.

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