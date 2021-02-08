Институт Минпросвещения предложил комплектовать автобусы для дошкольников креплениями ISOFIX

Автобусы, использующиеся для организованной перевозки дошкольников, следует обязать оборудовать креплениями детских сидений ISOFIX или отдельными сидениями для детей, заявила директор подведомственного Минпросвещению Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. Она направила письмо с предложениями главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает РБК.

Госпожа Агре обратилась к министру с просьбой обязать региональные власти платить производителям автобусов за их оборудование детскими креслами или креплениями удерживающих устройств. «На сегодняшний день проблема в том, что у Минпросвещения есть потребность в установке таких сидений, но реализовать они ее пока не могут, потому что механизма влияния на производителей нет»,— сказала она изданию.

Письмо господину Мантурову было направлено из-за обращений родителей детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, отметила госпожа Агре. По ее словам, автобусы, использующиеся для перевозки детей между населенными пунктами, предназначены для детей от 6 до 16 лет.