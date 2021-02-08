Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
23-й тур. «Фулхем»—«Вест-Хэм» 0:0. «Манчестер Юнатйед»—«Эвертон» 3:3 (Кавани, 24; Фернандеш, 45; Мактоминей, 70 — Дукре, 49; Хамес, 52; Калверт-Льюин, 90+5). «Тоттенхем»—«Вест-Бромвич» 2:0 (Кейн, 54; Сон Хын Мин, 58). «Вулверхэмптон»—«Лестер» 0:0. «Ливерпуль»—«Манчестер Сити» 1:4 (Салах, 63 (пен.) — Гюндоган, 49, 73; Стерлинг, 76; Фоден, 83). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 50 очков (после 22 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 45. 3. «Лестер» — 43. 4. «Ливерпуль» — 40. 5. «Вест-Хэм» — 39. 6. «Эвертон» — 37 (21).
Чемпионат Испании
22-й тур. «Уэска»—«Реал» 1:2 (Галан, 48 — Варан, 55, 84). «Эльче»—«Вильярреал» 2:2 (Каррильо, 49; Бое, 64 — Морен, 16, 35). «Севилья»—«Хетафе» 3:0 (Эль-Хаддади, 67; Алехандро Гомес, 87; Эн-Несири, 89). «Реал Сосьедад»—«Кадис, 4:1 (Оярсабаль, 26 (пен.), 34; Исак, 54, 59 — Искиердо, 65). Положение команд. 1. «Атлетико» — 50 очков (после 19 матчей). 2. «Реал» — 43 (21). 3. «Севилья» — 42 (21). 4. «Барселона» — 40 (20). 5. «Вильярреал» — 36. 6. «Реал Сосьедад» — 35.
Чемпионат Италии
21-й тур. «Фиорентина»—«Интер» 0:2 (Барелла, 31; Перишич, 52). «Аталанта»—«Торино» 3:3 (Иличич, 14; Сиригу, 19 (автогол); Мурьель, 21 — Белотти, 42; Бремер, 45+1; Бонаццоли, 84). «Ювентус»—«Рома» 2:0 (Роналду, 13; Ибаньес, 69 (автогол)). «Дженоа»—«Наполи» 2:1 (Пандев, 11, 26 — Политано, 79). «Милан»—«Кротоне» 4:0 (Ибрахимович, 30, 64; Ребич, 69, 70). Положение команд. 1. «Милан» — 49 очков. 2. Интер» — 47. 3. «Ювентус» — 42 (после 20 матчей). 4. «Рома» — 40. 5. «Наполи» — 37 (20). 6. «Лацио» — 37 (20). 7. «Аталанта» — 37.
Чемпионат Германии
20-й тур. «Герта»—«Бавария» 0:1 (Коман, 21). «Аугсбург»—«Вольфсбург» 0:2 (Вегорст, 38; Баку, 59). «Шальке»—«Лейпциг» 0:3 (Мукиеле, 45+3; Забитцер, 73; Орбан, 87). «Фрайбург»—«Боруссия» (Дортмунд) 2:1 (Чжон У Ён, 49; Шмид, 52 — Мукоко, 76). «Байер»—«Штутгарт» 5:2 (Демирбай, 18, 31; Бейли, 56; Вирц, 68; Грей, 84 — Калайджич, 50, 77). «Боруссия» (Мёнхенгладбах)—«Кёльн» 1:2 (Нойхаус, 16 — Реджбечай, 3, 55). «Хоффенхайм»—«Айнтрахт» 1:3 (Бебу, 47 — Костич, 15; Н`Дика, 62; Андре Силва, 64). Положение команд. 1. «Бавария» — 48 очков. 2. «Лейпциг» — 41. 3. «Вольфсбург» — 38. 4. «Айнтрахт» — 36. 5. «Байер» — 35. 6. «Боруссия» (Д) — 32. 7. «Боруссия» (М) — 32.
Чемпионат Франции
24-й тур. «Лион»—«Страсбург» 3:0 (Депай, 20, 68; Токо-Экамби, 30). «Ланс»—«Ренн» 0:0. «Ним»—«Монако» 3:4 (До, 23; Ферхат, 32; Элиассон, 81 — Головин, 3, 12, 62; Фолланд, 77). «Нант»—«Лилль» 0:2 (Дэвид, 9, 83). Положение команд. 1. «Лилль» — 54 очка. 2. «Лион» — 52. 3. ПСЖ — 48 (после 23 матчей). 4. «Монако» — 48. 5. «Ренн» — 38 (23). 6. «Ланс» — 36.