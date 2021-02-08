Банкиршу вернули на родину

Как сообщила Генпрокуратура России, Сербия экстрадировала в РФ бывшего и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич. «Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В сопровождении сотрудников ФСИН России Дарья Гнездич будет доставлена в Москву»,— сказали в надзорном ведомстве. По версии следствия, в ноябре 2017 года госпожа Гнездич, будучи и. о. заместителя председателя правления КБ «Евростандарт», обеспечила заключение банкнотной сделки с Глобэксбанком на покупку $5 млн. «При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами»,— сообщили в Генпрокуратуре. В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО «Глобэксбанк» были перечислены 292 млн руб., но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО «Глобэксбанк» для передачи банку «Евростандарт», сообщники госпожи Гнездич, по материалам дела, похитили.