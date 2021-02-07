Власти Гаити заявили о попытке госпереворота

Более 20 человек, включая судью Верховного суда, были задержаны в Гаити после попытки государственного переворота, передает Reuters заявление премьера-министра Гаити Жозеф Жут, сделанное во время пресс-конференции. Президент страны Жовенель Моиз заявил, что участники операции планировали убить его.

«Я благодарю главу службы охраны дворца. Целью этих людей было покушение на меня. Этот план был сорван»,— передает AFP слова господина Моиза.

Лидер оппозиции Гаити Андре Мишель уточнил, что власти арестовали судью Верховного суда Ирвикеля Дабресиля. Associated Press уточняет, что оппозиция страны называет господина Дабресиля одним из кандидатов на пост президента. Господин Мишель призвал освободить судью и арестовать господина Моиза.

Аресты и заявления о государственном перевороте в Гаити прошли на фоне протестов в стране, касающихся даты окончания президентского срока Жовенеля Моиза после переноса парламентских выборов. Господин Моиз утверждает, что его президентский срок заканчивается в феврале 2022 года. Его оппоненты заявляют, что полномочия президента заканчиваются в это воскресенье. Отметим, что на этой неделе представитель Госдепартамента США Нед Прайс поддержал Жовенеля Моиза в вопросе сохранения полномочий.