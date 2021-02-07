Свердловский Минтранс взял под особый контроль расчистку трасс от снега

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области взяло по поручению губернатора Евгения Куйвашева взяло под особый контроль уборку автомобильных дорог от снега, сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, дорожники в круглосуточном режиме борются с последствиями аномальной погоды. На дорогах области днем работала 431 ед. снегоуборочной техники, ночью на маршруты вышли 150 дорожных машин. На дорогах рассыпано более пяти тыс. кб. м. противогололедных материалов», — отметили в ДИПе.

Также по поручению губернатора в связи со сложной дорожной обстановкой в усиленном режиме работает министерство здравоохранения региона. При необходимости на места произошедших аварий направляются дополнительные комплексные бригады специалистов из Екатеринбурга.

Напомним, сегодня, 7 февраля, из-за ухудшения погодных условий на Урале был введен ряд ограничений для транспорта. Кроме того, в регионе за день из-за непогоды случился ряд ДТП с погибшими и ранеными.

Дорожники просят водителей по возможности воздержаться от поездок. Если же пришлось выехать на трассу, то для снижения риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций необходимо особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и стиль вождения, который позволит сохранить постоянный контроль за движением автомобиля.