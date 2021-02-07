В Свердловской области ввели дополнительные ограничения движения транспорта на дорогах

В Свердловской области введели дополнительные ограничения движения транспорта на дорогах из-за непогоды, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск в направлении из Екатеринбурга ограничили движение общественного и грузового транспорта;

С 9 по 17 км дороги Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть введено ограничение движения общественного транспорта;

Ограничено автобусное сообщение из Нижней Салды;

Закрыто движение автобусов из Нижних Серег;

В темное время суток на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в прямом направлении с 19 по 41 километр и с 313 по 326 км в обратном направлении будет ограничено движение грузового транспорта;

Напомним, ранее из-за ухудшения погодных условий на Урале был введен ряд ограничений для транспорта. ГИБДД рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления, отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то ездить на пониженной скорости, а также отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.

Водителям и всем пассажирам транспортных средств, в том числе и на задних сидениях следует использовать ремни безопасности, детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров.

Пешеходам при переходе дороги необходимо выбирать места, предназначенные для перехода - перекрестки и пешеходные переходы, а также помнить о том, что на заснеженном, мокром и обледеневшем покрытии дороги автомобиль не сможет остановиться мгновенно. Прежде чем переходить дорогу необходимо убедиться в том, что водитель уступает вам дорогу.