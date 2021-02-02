На Кубани рекомендованный доход для получения ипотеки в 2020 году снизился на 3,5%

Рекомендованный размер дохода для обслуживания ипотечного кредита в Краснодарском крае за 2020 год составил 59,5 тыс. руб. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань занимает 16-е место в России. Самый высокий рекомендованный доход для получения ипотеки отмечен в Москве (149,8 тыс. руб.), Московской области (113,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (92,1 тыс. руб.).

Максимальное снижение рекомендованного дохода зафиксировано в Ставропольском крае (-12,9%), Нижегородской (-8,8%) и Иркутской (-8%) областях. Регионы с максимальным ростом показателя – Хабаровский край (+10,7%), Московская область (+8,5%) и Санкт-Петербурге (+4,8%).

В целом, за 2020 год средний рекомендованный доход ипотечного заемщика почти не изменился и составил 70,3 тыс. руб. (в 2019 году – 70,7 тыс. руб.).

«Отсутствие значительной динамики было отмечено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 году. При этом региональная динамика этого индикатора в ушедшем году характеризовалась разнонаправленностью: где-то доступность ипотеки снизилась, а в ряде регионов, напротив, выросла достаточно существенно», – прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года средний размер кредита под залог жилья составил в Краснодарском крае 2,26 млн руб. По сравнению с ноябрем 2019 года он вырос на 8,8% (был – 2,08 млн руб.) По этому показателю Кубань находилась на 19 месте в РФ.

Алексей Белянин