У посольства нет данных о погибших при сходе ледника в Индии россиянах

Российской посольство в Индии отреагировало на информацию о сошедшем в штате Уттаракханд леднике. В этой связи в диппредставительстве сообщили, что «информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало». В результате схода ледника была потеряна связь со 150 работниками гидроэлектростанции «Риши Ганга».

Ранее на севере Индии возле деревни Райни сошла лавина, вызванная отколом части ледника в районе Чамоли, что привело к резкому повышению уровня воды в реке Дхаулиганга. В районе бедствия ведется спасательная операция. «Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата»,— сообщили в российском диппредставительстве.

Позже стало известно, что в результате стихийного бедствия погибли семь человек. Еще 125 человек считаются пропавшими без вести.

