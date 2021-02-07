Сеть супермаркетов в США предложит сотрудникам $100 за вакцинацию от COVD-19

Группа компаний Kroger объявила, что предоставит единовременный платеж в размере $100 прошедшим вакцинацию от коронавируса сотрудникам. Kroger управляет супермаркетами в 35 штатах.

«Единовременная оплата вакцины в размере $100 будет предложена всем сотрудникам, которые получат полные дозы вакцины COVID-19, рекомендованные производителем, и представят соответствующие доказательства вакцинации представителю отдела кадров»,— говорится в сообщении компании. Сотрудники, которые не могут получить вакцину по медицинским или религиозным причинам, будут иметь возможность пройти образовательный курс по охране здоровья и безопасности для получения оплаты.

Компания также потратит дополнительно $50 млн на вознаграждение для своих сотрудников, включая кредит магазина на $100 и 1 тыс. топливных баллов.

США находятся на первом месте по количеству заражений в мире. Там заболели почти 27 млн человек.