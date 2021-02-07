СКР по Дагестану планирует расследовать убийство в отделении полиции за два месяца

Руководитель следственного управления СКР по Дагестану Анатолий Щуров поручил в сжатые сроки завершить расследование убийства в здании Советского РОВД Махачкалы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Щуров поручил в рамках расследования уголовного дела назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале был убит 34-летний местный житель. По версии следствия, двое сотрудников Росгвардии из огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Подозреваемых задержали. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве по предварительному сговору.